22 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина не планирует проводить военное наступление в Донбассе.

Мирослава Романенко, , 21:08 — REGNUM Украина не планирует наступление в Донбассе. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал 22 ноября в своем микроблоге в Twitter.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дипломат обвинил Россию в дезинформации и ложных обвинениях Киева в подготовке к наступлению в Донбассе.

«РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта», — отметил он.

Заявление главы украинской дипломатии обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook и на украинских телеграм-каналах «Крокодил», Klymenko Time, VESTI. Многие не понимают, зачем тогда Украину вооружают, если Киев «не планирует» наступление в Донбассе. Иные также отметили, что словам украинского дипломата доверять, по их мнению, не стоит. Были и те, кто отметил, что украинская сторона самостоятельно решения не принимает и будет действовать по указу Запада.

«Если вдруг об этом заявляют, значит, мыслишка всё же была…» — добавил D.

«Этот парень ведёт нас к войне», — пишет ИН.

«Зачем тогда затариваться всем этим оружейным неликвидом?» — недоумевает Natasha K.

«На Украине постоянно какие-то военные учения с привлечением других стран проходит. Это отработка навыков на местности. Украинцев никто и спрашивать не будет. Пришлют приказ американские кураторы в Киев со сроком и датой. Те и исполнят», — написал Bucks.

«Чем брехливее ложь — тем чаще её надо повторять, чтоб люди в неё поверили», — отреагировал Valery.

Танки ВСУ в Донбассе Ministry of Defense of Ukraine

«Кулебе новую методичку подвезли хозяева?» — поинтересовался Сергей И.

«Украина не планирует нападение, потому что уже давно напала», — отметил Ld.

«Ну так как они… [лгут] каждый день, то доверия маловато. Ну и да, как с выполнением Минских? Или то другое?» — задался вопросом Сергей К.

«Кулеба, ты больше расшатываешь, чем все остальные!!!» — пишет Екатерина.

«Приказ из-за океана такой. Отстаньте от него», — ответил Екатерине Константин.

«Саакашвили до 2008 года тоже так говорил, но тут всё решает Запад, как скажет, так и будет!» — отреагировал Юрий Б.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А что, Украине уже разрешили самой что-то планировать? Или Кулеба, как всегда, впереди паровоза, президента, министра обороны и начальника генерального штаба ВСУ?» — задалась вопросом Людмила Х.

«Сначала всякого дерьма на всех вылили, а теперь включили белых и пушистых…» — посетовала Виктория В.

«Понятно, что не планируют, потому как на такое наступление нет банально бабла. А бабло там нужно будет немалое. Дизельное топливо, боеприпасы и многое другое денег стоит, а их нет», — считает Vladimir I.

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