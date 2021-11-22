Лилль, Франция, , 20:13 — REGNUM 22 ноября 24-летний центральный полузащитник «Лилля» и сборной Португалии по футболу Ренату Саншеш заявил, что минувшим летом должен был перейти в «Барселону»: «Я должен был поехать в Барселону этим летом, но моя травма все испортила. На этом все переговоры с «Барселоной» прекратились. Сейчас я рассматриваю варианты. «Милан», на мой взгляд, отличный вариант для продолжения моей карьеры», — цитирует португальского футболиста издание L’Equipe.

В текущем сезоне Ренату Саншеш принял участие в восьми матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Саншеш перешел в «Лилль» 23 августа 2019 года из мюнхенской «Баварии» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Соглашение Саншеша с «Лиллем» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не сможет зимой подписывать новичков из-за тяжелой финансовой ситуации в клубе. Руководство «сине-гранатовых» раздумывает над продажей дорогостоящего Френки де Йонга.