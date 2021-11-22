Москва, 22 ноября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 22 ноября.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

По словам Бузовой, ей необходимо лечь в больницу из-за травмы руки. «Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится», — написала певица, предупредив подписчиков, что на несколько дней она пропадёт из социальных сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова получила несколько неизлечимых травм во время участия в шоу «Я смогу» и «Ледниковый период». Одной из них стала травма руки.