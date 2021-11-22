Лондон, , 20:07 — REGNUM 22 ноября итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что FA подтвердил информацию о подписании нового трехлетнего контракта с главным тренером сборной Англии по футболу Гаретом Саутгейтом. Соглашение рассчитано до конца июня 2024 года.

Гарет Саутгейт Fifa.com

В группе I отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сборная Англии, одержав восемь побед и дважды сыграв вничью, заняла первую строчку. На прошедшем чемпионате Европы 2020 сборная Англии дошла до финала, где в серии пенальти уступила сборной Италии под руководством Роберто Манчини.

В последнем матче сборная Англии со счетом 10:0 разгромила сборную Сан-Марино. Покером отметился таранный форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.

До сборной Англии Гарет Саутгейт тренировал «Мидлсбро» в период с 2006 по 2009 годы.