Екатеринбург, , 20:07 — REGNUM В Екатеринбурге рабочие приступили к строительству последнего пролёта кольцевой автодороги над трассой М-5. Об этом объявил в соцсетях свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург

Дмитрий Крылов

Длина этого путепровода составляет 138,9 метра. Всего в двух направлениях здесь организуют шесть полос. Третий пусковой комплекс ЕКАД власти надеются завершить уже к началу 2023 года.

«Нам удалось договориться с руководством страны о дополнительных 9 млрд рублей на эти работы и на опережающее финансирование стройки», — сказал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, южное полукольцо ЕКАД строят с 2013 года. А первый участок кольцевой автодороги сдали в 1992 году.