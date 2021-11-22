Лион, Франция, , 20:06 — REGNUM 22 ноября дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции вынес решение, по которому трибуны стадиона «Парк Олимпик Лионне» будут закрыты до 8 декабря. Причиной этому послужил инцидент, связанный с фанатом, бросивший бутылку в полузащитника «Марсели» Димитри Пайе во время матча 14-го тура Лиги 1 2021/22.

Полузащитник «Марсели» Димитри Пайет Egghead06

Матч «Лион» — «Марсель» был остановлен и перенесен.

Согласно этому запрету, болельщики не смогут попасть лишь на один матч на «Парк Олимпик Лионне». 1 декабря «Лион» сыграет с «Реймсом» в матче чемпионата Франции. Другие три матча французский клуб сыграет на выезде.