Бишкек, 22 ноября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. «Centerra Gold Inc» отреагировала на слова киргизского премьера о признании потери «Кумтора», заявив о том, что «Кумтор голд компании» остаётся дочерней компанией, полностью принадлежащей «Центерре».

Kalia Moldogazieva / The EITI Золотоносный рудник Кумтор

Руководство канадской компании отмечает, что списание с балансовой стоимости компании $926 млн и признание потери контроля над рудником «Кумтор» «просто формализует ранее сделанное объявление об учете рудника в качестве прекращенной бизнес-операции на балансе «Centerra Gold»».

»Мы будем в дальнейшем предпринимать все юридические шаги, чтобы привлечь правительство Киргизии к ответственности за незаконный захват рудника «Кумтор»», — подчеркивает канадский инвестор.

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Ранее премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что «Centerra Gold Inc» признала, что крупнейшее киргизское месторождение золота «Кумтор» ей больше не принадлежит.

«Centerra Gold» была вынуждена списать со своей балансовой стоимости $926 млн (68 млрд рублей) и отразить факт потери контроля над рудником «Кумтор», — подчеркнул глава кабинета министров Киргизии. Новость о списании подавалась киргизскими властями как признак отказа «Centerra Gold Inc» от борьба за контроль над золотым рудником в Киргизии.

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