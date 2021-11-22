Москва, , 20:02 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила административный штраф на оператора Tele2 за необоснованное повышение стоимости услуг сотовой связи. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба ведомства.

Tele2 Holger.Ellgaard

«В отношении компании ведомство возбудило дело об административном правонарушении и наложило на оператора связи штраф в размере 825 500 рублей за злоупотребление доминирующим положением», — говорится в сообщении.

В ФАС напомнили, что в январе 2021 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 12 миллионов своих абонентов — физических лиц в среднем на 13%, обосновав это повышение ростом своих затрат.

Отмечается, что после этого в антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов оператора связи.

В ходе проверки ФАС установила, что уровень повышения тарифов не был обусловлен ростом затрат, и признала действия оператора нарушением части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».

В пресс-службе Tele2 сообщили ТАСС, что компания будет выбирать форму правовой защиты после решения антимонопольного ведомства.