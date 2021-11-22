Гори, Грузия, 22 ноября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Группа экспертов Народного защитника (омбудсмена) Грузии намерена посетить бывшего президента Михаила Саакашвили, находящегося в военном госпитале, сообщает 22 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария выпустила по этому поводу специальное обращение. В обращении говорится, что министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе обратилась к Народному защитнику и попросила привлечь экспертов из её группы, чтобы выслушать их консультации и альтернативное мнение о процессе клинического лечения Саакашвили.

Несмотря на то, что оказание медицинской помощи Саакашвили не входит в полномочия Народного защитника и приглашенных им экспертов, говорится в обращении, тем не менее, омбудсмен примет во внимание просьбу Тикарадзе и периодически будет делиться выводами и рекомендациями экспертной группы с министерством здравоохранения.

В связи с этим, по словам Ломджария, в самое ближайшее время экспертная группа при омбудсмене совершит очредной визит в военный госпиталь, расположенный в городе Гори. В обращении отмечается, что во время предыдущего визита, состоявшегося 20 ноября, экспертами в госпитале были выявлены определённые проблемы, в частности, с местом для прогулок и окном, с наблюдением сотрудниками службы безопасности за частью медицинских манипуляций, с проведением видеозаписи.

Напомним, что 19 ноября Михаил Саакашвили был переведён из тюремной больницы при тбилисской тюрьме в горийский военный госпитали министерства обороны Грузии.