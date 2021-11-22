Варшава, , 19:58 — REGNUM Действия России, главным образом, строительство «Северного потока — 2», вызвали инфляцию в европейских странах, сообщил 22 ноября журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий и Светлана Тихановская Premier.gov.pl

Заявив, что в большей части стран ЕС в настоящий момент инфляция оказалась максимальной за последние десятки лет, Моравецкий назвал виновника — это, по его словам, Россия и, в частности, Газпром.

Моравецкий «Несёт ответственность «Северный поток — 2», несут ответственность те лица в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали «Северный поток — 2», но и способствовали строительству этого газопровода, являющегося сегодня элементом шантажа».

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Европарламента обвинил Россию в манипуляции предложением на газ