Варшава, 22 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Действия России, главным образом, строительство «Северного потока — 2», вызвали инфляцию в европейских странах, сообщил 22 ноября журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий и Светлана Тихановская

Заявив, что в большей части стран ЕС в настоящий момент инфляция оказалась максимальной за последние десятки лет, Моравецкий назвал виновника — это, по его словам, Россия и, в частности, Газпром.