Париж, , 19:47 — REGNUM Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции. Об этом 22 ноября пишет издание TJ, ссылаясь на документы с сайта правительства Франции.

Павел Дуров TechCrunch

Как отмечает СМИ, Дуров получил гражданство ещё 25 августа 2021 года. Хотя на протяжении нескольких лет после своей эмиграции он живёт в Дубае (ОАЭ) и даже основал там офис Telegram.

Ранее Павел Дуров инвестировал $250 тыс. в экономику островного государства Сент-Китс и Невис. Это дало ему право получить гражданство этой страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Наталия Орейро привилась российской вакциной