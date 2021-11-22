Джозеф Тёрнер, 22 ноября 2021, 20:47 — REGNUM США беспокоятся, что оправдательный приговор, вынесенный судом присяжных 19 ноября Кайлу Риттенхаусу по делу о двух убийствах во время беспорядков в августе 2020 года в Кеноше, штат Вирджиния, может стать нормой для политических протестов. Риттенхаус приехал в Кеношу, чтобы присоединиться к вооруженным гражданам для защиты частной собственности от протестующих после того, как 23 августа 2020 года полиция застрелила афроамериканца Джейкоба Блейка.
Эксперты выразили опасения, что теперь в Америке будет больше насилия с применением оружия во время политических митингов.
Издание The Washington Post опросило 1 тыс. белых американцев и 500 афроамериканцев насчет того, уместно ли приносить оружие на акции протеста, собрав данные через опросную компанию YouGov. Почти две трети респондентов (62%) считают, что приносить оружие на протесты крайне неуместно. Лишь незначительное меньшинство (6%) считает, что приносить оружие на протесты уместно. При этом больше женщин (69%), чем мужчин (54%), считают такую практику неуместной.
Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.
«Как насчет того, чтобы в целом отказаться от жестоких протестов. Меньше оружия = меньше смертей. Приносим извинения правительству США за потери доходов», — пишет @davidosull.
«Подавляющее большинство либералов не одобряют уничтожение собственности. Это только подпитывает мнение некоторых владельцев оружия о том, что их «защита» необходима. Но нужно перестать брать с собой оружие. Это только усугубляет ситуацию», — указывает @GROWUPREPUBLIC1.
«Протесты должны быть мирными. Демонстрация оружия только обостряет ситуацию», — соглашается @Double_Anarchy3.
«Я не оправдываю мародерство и уничтожение имущества. При этом я считаю, что оружие не является необходимой частью протеста», — комментирует @chrislasecki.
«Значит, если вы видите протестующих рядом с вашим домом или бизнесом, вы должны бежать? Люди могут начать поджигать ваш магазин, а вы должны уйти, потому что иначе они могут случайно убить вас? Это та Америка, которую вы хотите?» — спрашивает @ConnorConnorfan.
«Да, потому что оружие явно вызывает проблемы эскалации. Начиная с полиции и заканчивая гражданами, носящими пистолеты. Буквально посмотрите на сценарий Кайла Риттенхауса, если бы у него не было оружия, то вероятность того, что люди получат пулю, снизилась бы. Это до боли очевидно, Washington Post», — комментирует @steelersfan195.
«Злые люди и оружие. Что может пойти не так?» — задает риторический вопрос @BlackSwanShort.
«Ну… Большинство американцев тоже не хотят, чтобы на протестах были бунтовщики и мародеры. Кажется, что именно они являются корнем проблемы», — обращает внимание @DugDugGuy13.
«Я не хочу протестов. Есть способы заявить о своих чувствах без протестов. Протест ничего не дает, а голосование дает многое», — напоминает @ThroughTrust.
«Большинство американцев не хотят открытого ношения оружия. Большинство американцев хотят разумных правил обращения с оружием. Большинство американцев не хотят, чтобы люди имели доступ к AR-15 и подобному оружию», — указывает @lawhawk.
«Это должно быть очевидно. Протесты, оружие… = насилие», — пишет @EveliinaKati.
«Опрос показал, что людям не нравится, когда в них стреляют», — подводит итог @Idontha73007498.
Напомним, 20 ноября пресс-служба экс-президента США опубликовала заявление политика, который поздравил Кайла Риттенхауса, оправданного по делу о двух убийствах во время беспорядков судом присяжных. Речь идёт о событиях 2020 года, когда Риттенхаусу было 17 лет. Он принял участие в добровольной вооружённой охране общественного порядка в Кеноше, штат Висконсин, где он застрелил двух мародёров и ранил ещё одного человека. Защита юноши выставила его действия как самооборону.