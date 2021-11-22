22 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:47 — REGNUM США беспокоятся, что оправдательный приговор, вынесенный судом присяжных 19 ноября Кайлу Риттенхаусу по делу о двух убийствах во время беспорядков в августе 2020 года в Кеноше, штат Вирджиния, может стать нормой для политических протестов. Риттенхаус приехал в Кеношу, чтобы присоединиться к вооруженным гражданам для защиты частной собственности от протестующих после того, как 23 августа 2020 года полиция застрелила афроамериканца Джейкоба Блейка.

Эдвард Мунк. Убийца на дороге. 1919

Эксперты выразили опасения, что теперь в Америке будет больше насилия с применением оружия во время политических митингов.

Издание The Washington Post опросило 1 тыс. белых американцев и 500 афроамериканцев насчет того, уместно ли приносить оружие на акции протеста, собрав данные через опросную компанию YouGov. Почти две трети респондентов (62%) считают, что приносить оружие на протесты крайне неуместно. Лишь незначительное меньшинство (6%) считает, что приносить оружие на протесты уместно. При этом больше женщин (69%), чем мужчин (54%), считают такую практику неуместной.

Мужчина держит табличку «Свободу Кайлу». США Lightburst

Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Как насчет того, чтобы в целом отказаться от жестоких протестов. Меньше оружия = меньше смертей. Приносим извинения правительству США за потери доходов», — пишет @davidosull.

«Подавляющее большинство либералов не одобряют уничтожение собственности. Это только подпитывает мнение некоторых владельцев оружия о том, что их «защита» необходима. Но нужно перестать брать с собой оружие. Это только усугубляет ситуацию», — указывает @GROWUPREPUBLIC1.

«Протесты должны быть мирными. Демонстрация оружия только обостряет ситуацию», — соглашается @Double_Anarchy3.

«Я не оправдываю мародерство и уничтожение имущества. При этом я считаю, что оружие не является необходимой частью протеста», — комментирует @chrislasecki.

«Значит, если вы видите протестующих рядом с вашим домом или бизнесом, вы должны бежать? Люди могут начать поджигать ваш магазин, а вы должны уйти, потому что иначе они могут случайно убить вас? Это та Америка, которую вы хотите?» — спрашивает @ConnorConnorfan.

«Да, потому что оружие явно вызывает проблемы эскалации. Начиная с полиции и заканчивая гражданами, носящими пистолеты. Буквально посмотрите на сценарий Кайла Риттенхауса, если бы у него не было оружия, то вероятность того, что люди получат пулю, снизилась бы. Это до боли очевидно, Washington Post», — комментирует @steelersfan195.

«Злые люди и оружие. Что может пойти не так?» — задает риторический вопрос @BlackSwanShort.

«Ну… Большинство американцев тоже не хотят, чтобы на протестах были бунтовщики и мародеры. Кажется, что именно они являются корнем проблемы», — обращает внимание @DugDugGuy13.

Дилерский центр Car Source, сгоревший в результате беспорядков Lightburst

«Я не хочу протестов. Есть способы заявить о своих чувствах без протестов. Протест ничего не дает, а голосование дает многое», — напоминает @ThroughTrust.

«Большинство американцев не хотят открытого ношения оружия. Большинство американцев хотят разумных правил обращения с оружием. Большинство американцев не хотят, чтобы люди имели доступ к AR-15 и подобному оружию», — указывает @lawhawk.

«Это должно быть очевидно. Протесты, оружие… = насилие», — пишет @EveliinaKati.

«Опрос показал, что людям не нравится, когда в них стреляют», — подводит итог @Idontha73007498.

Напомним, 20 ноября пресс-служба экс-президента США опубликовала заявление политика, который поздравил Кайла Риттенхауса, оправданного по делу о двух убийствах во время беспорядков судом присяжных. Речь идёт о событиях 2020 года, когда Риттенхаусу было 17 лет. Он принял участие в добровольной вооружённой охране общественного порядка в Кеноше, штат Висконсин, где он застрелил двух мародёров и ранил ещё одного человека. Защита юноши выставила его действия как самооборону.