Москва, 22 ноября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Курс доллара на вечерних торгах в понедельник, 22 ноября, превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По состоянию на 19:10 мск доллар подорожал на 1 рубль 56 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 75,01 рубля.

В последний раз курс американской валюты находился на таком уровне в начале июля 2021 года.

Напомним, ранее сегодня курс евро превысил отметку в 84 рубля впервые с начала октября.