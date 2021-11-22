Казань, 22 ноября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Порядка восьми сотен пассажиров, у которых не оказалось QR-кода (о вакцинации, о перенесённом COVID-19 или о медотводе) были высажены в Казани из общественного транспорта за одно утро, передаёт 22 ноября RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

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Уточняется, что правоохранители задержали двух человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Татарии с 22 ноября ввели проезд в общественном транспорте только по QR-коду. Эта мера нарушила график работы транспорта.