Сотни пассажиров без QR-кода высадили из общественного транспорта в Казани
Казань, 22 ноября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Порядка восьми сотен пассажиров, у которых не оказалось QR-кода (о вакцинации, о перенесённом COVID-19 или о медотводе) были высажены в Казани из общественного транспорта за одно утро, передаёт 22 ноября RT.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Галерея QR-кодов
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Уточняется, что правоохранители задержали двух человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Татарии с 22 ноября ввели проезд в общественном транспорте только по QR-коду. Эта мера нарушила график работы транспорта.