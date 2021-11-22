Москва, 22 ноября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Исполнительница Луна (настоящее имя — Кристина Герасимова) стала гостьей YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Запись выпуска с её участием доступна на одноимённом канале с 22 ноября.

Скриншот с YouTube Певица Луна (Кристина Герасимова)

В интервью артистка рассказала о своих отношениях с сыном, втором замужестве, а также о браке с Юрием Бардашом, продюсером группы Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы». «Я очень хотела уйти от него (Юрия Бардаша — ИА REGNUM) каждый раз, когда я была унижена им, как мужчиной… То, что он переживает сейчас — этого мало, чтобы он по полной ответил за всё, что он делал», — говорит Герасимова, обвиняя бывшего супруга в эмоциональном насилии.

Певица также заявила о том, что Бардаш изменял ей. По словам Герасимовой, он начал строить отношения с её подругой, однако спустя несколько месяцев вернулся к артистке.

ИА REGNUM напоминает, что Кристина Герасимова и Юрий Бардаш расстались в 2018 году после семи лет брака. У них есть общий сын.