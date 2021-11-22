Тбилиси, 22 ноября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 22 ноября на заседании правительства о чрезвычайно высоких темпах роста национальной экономики и валового внутреннего продукта страны, сообщает официальный правительственный сайт gov.ge.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

По данным Гарибашвили, темпы экономического роста за первые девять месяцев составили 11%, что является «беспрецедентным ростом» во всем регионе и даже в Европе. К январю 2022 года валовой внутренний продукт составит 65 млрд. лари (около $ 21 млрд.) и это будет являться историческим максимумом. В пересчете на душу населения это составит $ 5 500, что также является историческим максимумом.

Гарибашвили заявил, ссылаясь на оценки МВФ, что самый высокий и «беспрецедентный» экономический рост среди стран региона и Европы будет наблюдаться в Грузии в ближайшие пять лет.

По словам Гарибашвили, вскоре грузинское правительство представит общественности «амбициозные» планы и программы развития сельского хозяйства, производства и туристического сектора.