Москва, 22 ноября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в рамках рабочей поездки в Москву. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров сегодня, 22 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Главы правительств двух стран отметили важность скорейшего запуска проекта по строительству русскоязычных школ в регионах Киргизии, договорённость о котором была ранее достигнута между киргизским и российским президентами.

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Жапаров поблагодарил российские власти за решение увеличить с 1 декабря 2021 года количества регулярных авиарейсов между Россией и Киргизией, и за поставку гуманитарной помощи в виде 200 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

Также Жапаров и Мишустин обсудили цифровизацию систем налогового и таможенного администрирования, отметив необходимость создания современного центра обработки данных в Киргизии.

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