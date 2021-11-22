Анкара, , 19:17 — REGNUM Испания предложила Турции свою помощь в постройке первого турецкого авианосца, сообщает 22 ноября портал Military.com.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению портала, с таким предложением выступил испанский премьер-министр Педро Санчес в ходе переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отмечено, что Эрдоган дал предварительное согласие, а также захотел обсудить строительство новых субмарин для ВМС Турции.

По некоторым данным, испанцы предложили проект более крупного авианесущего корабля, чем строящийся сейчас для турецкого военного флота универсальный десантный корабль (УДК) L 400 Anadolu.

Напомним, строительство этого УДК ведется на территории Турции, но при участии испанской судостроительной компании Navantia.

УДК L 400 Anadolu водоизмещением 28 тыс. тонн и длиной 232 метра должен был нести американские палубные истребители пятого поколения F-35B, но после отказа США поставлять эти самолёты пришлось ограничиться ударными беспилотниками Bayraktar TB3.

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