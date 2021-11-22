Минск, , 19:15 — REGNUM Об отсутствии в Белоруссии политических заключённых заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью ВВС.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко «У нас нет политической статьи, по которой мы осудили или судим людей. У нас их нет».

Он добавил, что в Белоруссии осуждают тех, кто нарушает белорусское законодательство. Лукашенко назвал антибелорусской пропагандой заявления о сотнях политзаключённых в республике.

Что касается оппозиционерки Марии Колесниковой, она, отмечает Лукашенко, агент Запада и она нарушила закон.

Лукашенко «Я против женщин, как я часто говорю, не воюю. Поэтому не приписывайте мне это и не говорите слова, если вы не понимаете ситуацию, которая здесь происходит».

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