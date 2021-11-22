Минск, 22 ноября 2021, 19:15 — REGNUM Об отсутствии в Белоруссии политических заключённых заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью ВВС.
Он добавил, что в Белоруссии осуждают тех, кто нарушает белорусское законодательство. Лукашенко назвал антибелорусской пропагандой заявления о сотнях политзаключённых в республике.
Что касается оппозиционерки Марии Колесниковой, она, отмечает Лукашенко, агент Запада и она нарушила закон.
Читайте ранее в этом сюжете: Защита белорусских оппозиционеров обжалует приговор