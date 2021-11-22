Манама, , 19:07 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, который находится с визитом в Бахрейне, встретился с бахрейнским коллегой Абдуллатифом бен Рашидом Аль-Зайани. Об этом сообщает МИД Греции 22 ноября.

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Согласно заявлению ведомства, официальный визит Дендиаса в Бахрейн стал возможностью для развития двусторонних отношений на политическом и экономическом уровне. Кроме того, Дендиас сказал, что Греция и Бахрейн разделяют общие взгляды на глобальные проблемы и приверженность их решению в соответствии с международным правом и особенно Международным морским правом.

Во время встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) о политических консультациях.

Ранее Дендиас был принят королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль Халифой, которому он передал приглашение президента Греции Катерины Сакелларопулу посетить Грецию при первой же возможности.

Дендиас также встретился с генеральным директором компании Mumtalakat Халидом Аль-Румайхи, чтобы обсудить возможности укрепления экономического сотрудничества и поощрения инвестиций с акцентом на возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство и туризм.