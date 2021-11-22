Сыктывкар, 22 ноября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Жители Коми смогут проходить тестирование на наличие антител к коронавирусу за счет республиканского бюджета. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

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«Мы договорились о том, что за счет бюджета будем проводить исследования на наличие антител. Любому, кто хочет понять, есть антитела или нет, такая возможность будет предоставлена. Сертификат о наличии антител будет приниматься, как основание, что он безопасен, как и исследование на ПЦР», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач Коми назвала ужасающими данные по ковид-заболеваемости.