Бишкек, 22 ноября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с чемпионкой мира по смешанным единоборствам по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Валентиной Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 22 ноября.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Жапаров поздравил Шевченко с победой на прошедшем в Лас-Вегасе турнире UFC 266 в наилегчайшем весе и вручил ей сертификат на 1 млн сомов (866 тысяч рублей).

Также глава государства подарил памятные подарки для её тренера Павла Федотова и матери Елены Шевченко.

Валентина Шевченко поблагодарила президента и всех киргизстанцев за поддержку, отметив при этом, что для спортсмена это большая мотивация делать еще больше и качественнее свое дело.

Спортсменка подарила Жапарову кепку, футболку и бойцовские перчатки, в которых она в шестой раз защитила чемпионский титул.