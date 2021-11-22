Афины , , 19:03 — REGNUM Выступление премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса в парламенте доказывает «его слабость в понимании экзистенциальной агонии и удовлетворении потребностей большинства наших соотечественников», заявил лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас. Ципрас выступал в парламенте страны в тот же день, что и Мицотакис, 22 ноября.

Алексис Ципрас Kremlin.ru

Ципрас высказал свое мнение во время парламентских дебатов, проведенных по его инициативе на уровне лидеров партий. Оппозиционер говорил о кризисе повышения цен и отсутствии политической воли со стороны правительства для защиты домашних хозяйств и предприятий.

Ципрас отметил, что его партия требовала серьезно поднять вопрос о росте цен еще в феврале, сделала это снова в июле, но правительство «доказывает, что не в состоянии осознать масштабы кризиса, просто импровизирует, и по-прежнему одержимо устаревшими идеями и неудачными методами».

Мицотакис в обсуждаемом выступлении, в частности, отметил, что сейчас не первый случай, когда наблюдаются подобные инфляционные тенденции, и сослался на европейский долговой кризис в 2010—2011 годах. Тогда это явление оказалось временным, «так что даже сейчас я думаю, что мы увидим деэскалацию этого явления в первом квартале 2022 года»,— подчеркнул он.

Читайте также: Премьер-министр Греции сказал «чистую правду» про глобальный ценовой кризис