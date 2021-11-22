Москва, 22 ноября 2021, 18:59 — REGNUM Уровень занятости населения в среднем по России превысил показатель, наблюдавшийся до пандемии коронавируса. Об этом сообщили 22 ноября в секретарите вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Бен Шан. Безработица
Бен Шан. Безработица

«В целом по России ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения», — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что ситуация с занятостью различается по субъектам Федерации, и в ряде регионов показатель ещё только приближается к допандемическому уровню.

Напомним, по данным Росстата, в уровень безработицы в России снизился до 4,3% от экономически активного населения, что соответствовало историческому минимуму, зафиксированному в августа 2019 года

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