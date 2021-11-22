Москва, , 18:59 — REGNUM Уровень занятости населения в среднем по России превысил показатель, наблюдавшийся до пандемии коронавируса. Об этом сообщили 22 ноября в секретарите вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Бен Шан. Безработица

«В целом по России ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения», — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что ситуация с занятостью различается по субъектам Федерации, и в ряде регионов показатель ещё только приближается к допандемическому уровню.

Напомним, по данным Росстата, в уровень безработицы в России снизился до 4,3% от экономически активного населения, что соответствовало историческому минимуму, зафиксированному в августа 2019 года

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