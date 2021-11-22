Афины , 22 ноября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В разговоре о повышении цен нужна точность, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в своем выступлении в парламенте 22 ноября.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Мицотакис сообщил, что опишет объективную реальность, ссылаясь на данные Греческого статистического управления (ELSTAT) и Евростата, потому что в сложившейся ситуации «требуется чистая правда».

«Истина заключается в том, что существует глобальный ценовой кризис. После локдаунов возросший спрос привел к росту цен и инфляции. По этим и некоторым другим причинам цены на энергоносители выросли. Среди экономистов много дискуссий. Подавляющее большинство из них, и я рассматриваю это документально, утверждают, что это явление будет временным. Другие считают, что это явление связано с налоговыми послаблениями. Европейский центральный банк разделяет первое мнение, поэтому он не повышает процентные ставки, что может стать тормозом для роста», — сказал Мицотакис.

Премьер отметил, что это не первый случай, когда наблюдаются подобные инфляционные тенденции, и сослался на европейский долговой кризис в 2010—2011 годах. Тогда это явление оказалось временным, «так что даже сейчас я думаю, что мы увидим деэскалацию этого явления в первом квартале 2022 года», — подчеркнул он.