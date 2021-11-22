Москва, 22 ноября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Иван Ургант и Гарик Мартиросян станут ведущими 26-ой церемония вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Русского радио».

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Комик Гарик Мартиросян в четвёртый раз проведёт церемонию вручения премии, а Иван Ургант — в 13-ый. «У нас с Иваном Ургантом за плечами много проектов, в юморе мы на одной волне, и я уверен, мы сделаем лучшее шоу года», — поделился Мартиросян.

Напоминаем, что церемония вручения премии «Золотой Граммофон» состоится 10 декабря 2021 года. Мероприятие пройдёт в Государственном Кремлёвском Дворце.