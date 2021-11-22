Москва, 22 ноября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Готовность бесперебойно и на основе долгосрочной договорённости поставлять газ в ЕС выражает Москва, сообщили 22 ноября в пресс-службе Кремля.

Imf.org Марио Драги

Об этом зашла речь в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министом Италии Марио Драги. Тему поставок газа поднял итальянский премьер-министр.

«Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода «Северный поток-2», — говорится в сообщении.