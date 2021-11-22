22 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:54 — REGNUM Американец Кристофер Белтер, признавший себя виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах, избежит тюремного заключения, так как судья штата Нью-Йорк посчитал пребывание за решеткой в данном случае нецелесообразным.

Правосудие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Белтер, которому сейчас 20 лет, в 2019 году признал себя виновным в попытке сексуального насилия первой степени, изнасиловании третьей степени и двух случаях сексуального домогательства второй степени, согласно судебным документам.

Обвинения связаны с четырьмя отдельными инцидентами, произошедшими в 2017 и 2018 годах в Нью-Йорке. На тот момент преступнику и его жертвам было меньше 18 лет.

Белтер был условно осужден на два года. Ему также ограничили доступ в интернет. Однако он нарушил условия испытательного срока, после чего судья Мэтью Мерфи постановил, что Белтер будет осужден как взрослый.

В прошлый вторник, 16 ноября, Мерфи приговорил Белтера к восьми годам испытательного срока, но сказал, что тюремное заключение было бы неуместным.

Столь мягкое наказание для Белтера привело к возмущение интернет-пользоватлей, которые высказали свое мнение под соответствующей публикацией CNN.

«Великая страна. Интересно, получил бы афроамериканец такую же привилегию?» — негодует @RamondDigenus.

«Эй, мистер Бодрствующий. Мы больше не называем людей афроамериканцами. Потому что, знаете ли, есть много людей, которые имеют черный цвет кожи, но они не из Африки», — пишет @rmass85.

Суд Joe Gratz

«Тем временем я отсидел три месяца за просроченные права», — указывает @DereKYblacc.

«Уберите судью. Он не должен занимать это место. Никакой справедливости для жертв», — злится @vmer2012.

«Как везет этим белым», — помечает @tutbigboy.

«Белым деткам действительно всё сходит с рук», — злится @Marcell82677037.

«Прекратите это. Дело не в расе. Дело в жадности. Единственный вопрос, который имеет значение — сколько денег ему заплатили?» — считает @CBelle67.

«КАК тюремное заключение может быть неуместным?! Это именно то, для чего нужна тюрьма!» — восклицает @CantIjustdonada.

«Что не так с нашей системой правосудия? Эти судьи должны быть отстранены от должности за несоблюдение закона», — пишет @sonshe50.

«С каждым днем я всё больше и больше ненавижу американскую систему «правосудия», — отмечает @golddeath.

«В этой стране что-то сломано!» — восклицает @jewald25.

«Это выше всяких похвал…» — разочаровано пишет @wolfe_herb.

«Система правосудия США — это жалкая пародия на справедливость. Это доказывается ежедневно», — подчеркивает @Rod_dk.

Высший Суд Нью-Йорка (сс) wallyg

«Несправедливость — это средство, которое разрушало и уничтожало нации и империи! Мы движемся в этом направлении как внутри страны, так и на международном уровне, как в нашей политике, так и в системе правосудия! Учитесь у истории, пока не стало слишком поздно, Америка!!!» — призывает @Zakdsinr1.

«Я считаю, что изнасилование и сексуальное насилие над четырьмя подростками — вот что неуместно, но, очевидно, судья с этим не согласен», — комментирует @arianalwarner.

«Есть ли у «судьи» Мэтью Мерфи жена, дочь, внучка или сестра? Если да, то он только что послал им очень важное сообщение», — подмечает @HonestAnn1.

«По крайней мере, этот «судья» уходит в отставку в следующем месяце, но это не изменит систему, позволяющую выносить такие жалкие наказания. Я думаю о жертвах и надеюсь, что они оправятся от этой ужасной пародии на справедливость», — делится @kelrey84.

«Если бы это была его дочь, он бы заиграл другую мелодию!!!» — восклицает @brendab49161335.

Отметим, что, по данным WKBW, судья Мерфи должен уйти на пенсию в следующем месяце, так как достиг пенсионного возраста штата — 70 лет.