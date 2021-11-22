Москва, 22 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что провокации Украины, которая целенаправленно обостряет ситуацию в Донбассе, вызывают озабоченность Москвы, сообщает 22 ноября пресс-служба Кремля.

Sovross.ru Донбасс. Лето 2014 года

Президент России особо отметил, что украинские провокации производятся с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

«Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений», — указано в сообщении Кремля.

Кроме того, российский президент подчеркнул, что Киев упорно отказывается реализовать Минские соглашения и достигнутые в «нормандском формате» договоренности.

«Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском» формате договоренностей», — отмечает пресс-служба.