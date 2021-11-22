Тбилиси, , 20:51 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что президент США Джо Байден пригласил грузинские официальные лица на открывающийся 10 декабря в США так называемый Саммит за демократию, сообщает 22 ноября официальный правительственный сайт gov.ge.

«Равноправные» союзники Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Мы получили официальное приглашение от имени президента Байдена, и по нашему решению президент Саломе Зурабишвили примет участие в саммите от имени нашей страны», — сказал Гарибашвили.

Гарибашвили также заявил о том, что готовится встреча «Ассоциированной тройки» — глав правительств Грузии, Украины и Молдавии, которая, как ожидается, состоится 30 ноября и 1 декабря в Брюсселе. Эта встреча будет являться подготовкой к саммиту «Восточного партнерства», которая состоится в Брюсселе 15 декабря.

Премьер-министр Грузии назвал чрезвычайно успешным недавнее участие министра иностранных дел Давида Залканиани в брюссельском заседании глав МИД стран «Восточного партнёрства».

Напомним, что вашингтонский «Саммит за демократию» должен собраться в режиме видеоконференции. В нём примут участие главы государств и правительств, бизнесмены, правозащитники. Следует отметить, что на саммит не были приглашены ряд стран, в том числе, Россия, Китай и Турция.