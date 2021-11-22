Подгорица, , 18:50 — REGNUM В Черногории стоимость минимальной потребительской корзины за октябрь, по данным статистического ведомства Monstat, составила 667,9 евро, что на 0,4 процента больше, чем в сентябре 2021 года.

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«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 287,3 евро, что на 0,7 процента меньше, чем в сентябре», — говорится в сообщении.

По данным статистики, расходы на непродовольственные товары и услуги составили 380,6 евро, что на 1,3% больше, чем в сентябре.