* Талибан — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:47 — REGNUM *Талибан — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Отвергая заявления пакистанских официальных лиц, представитель афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что «они играли лишь посредническую роль» между Исламабадом и «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», пресс-секретарь и заместитель министра информации и культуры движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид в ответ на замечания советника по национальной безопасности правительства Пакистана Моайеда Юсуфа заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) играет посредническую роль в переговорах Исламабада с пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы на самом деле не представляем ТТП. Мы являемся посредником между пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их правительством, чтобы принести мир в регион, и это в интересах нас всех», — сказал Муджахид.

Юсуф ранее сказал GeoNews, что нет прямой необходимости разговаривать с «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что этот процесс осуществляется правительством, возглавляемым талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (Афганистан).

«Афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что нет необходимости в прямых переговорах (между правительством и пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ))», — сказал советник по национальной безопасности.

Ранее Забихулла Муджахид заявил, что «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «является проблемой правительства Исламабада, и эта проблема должна быть решена пакистанскими официальными кругами».

По словам Муджахида, афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволят использовать свою территорию для террористической деятельности против других стран.

Техрик-е Талибан Пакистан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — радикально-исламистская боевая организация, построенная по зонтичному принципу. Базируется в Федерально управляемой территории племён. Представляет собой объединение большинства (не всех) пакистанских группировок, создано в декабре 2007 года Байтуллой Мехсудом на основе общих целей: сопротивление «прозападному» пакистанскому правительству, установление непосредственного (неконституционного, недемократического) шариата в Пакистане, мусульманской Индии, сопротивление войскам НАТО на территории Пакистана и Афганистана. Не объединена с афганским Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако эти группировки тесно сотрудничают, особенно в борьбе против НАТО. Они отличаются в своей истории, незначительно — в целях. В обеих организациях в активной части преобладают пуштуны (прим).