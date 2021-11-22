Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области вынесен приговор троим мужчинам, обвиняемым в жестоком груповом убийстве по предварительному сговору. Об этом 22 ноября сообщили в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Ленинградский областной суд вынес приговор в отношении троих жителей Кировского района Ленобласти в возрасте от 27 до 29 лет — Сергея Екимова, Владислава Позднякова и Альберта Сейдирзаева. Их обвинили в убийстве с особой жестокостью, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также краже с банковского счета случайного знакомого — 22-летнего петербуржца.

Как установили в суде, ночью 26 июля 2020 года в поселке Назия Кировского района Ленинградской области подсудимые познакомились возле круглосуточного магазина со своей будущей жертвой. Мужчины предложили петербуржцу распить спиртные напитки в гараже одного из обвиняемых.

Там троица напала на собутыльника и начала его избивать. В общей сложности они нанесли ему не менее 50 ударов руками и ногами в область жизненно важных органов. Когда потерпевший потерял сознание, они вывезли его в лесной массив, чтобы поджечь тело и спрятать останки в выкопанной ими яме. Однако потерпевший, будучи уже наполовину в земле, пришел в себя и подсудимые принялись добивать его молотком и лопатой.

Во время судебного процесса подсудимые отрицали свою вину, перекладывали ответственность за произошедшее друг на друга, но государственному обвинителю удалось доказать суду их причастность к убийству. В результате чего коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла обвинительный вердикт, признав виновных не заслуживающими снисхождения.

Как уточнили в свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти, областным судом был вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, другому — 16 лет и один месяц, еще одному — восемь лет.

«Все трое подсудимых будут отбывать наказание колонии строго режима», — подытожили в ведомстве.