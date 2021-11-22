Варшава, 22 ноября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Крупнейший в Польше нефтегазовый концерн PKN Orlen предупреждает о мошенниках, которые делают «инвестиционные предложения» от его имени в соцсетях. Энергетическая компания призывает к осторожности при получении подобных предложений.

Головной офис PKN Orlen в Плоцке

Как указано в сообщении компании, в интернете появились финансовые мошенники, которые используют фальшивые объявления от имени PKN Orlen. Компания предлагает быть особенно осторожными при получении такого сообщения, и информировать об этом правоохранительные органы.

Ложные объявления, чаще всего призывающие инвестировать в акции концерна и его инвестиционные проекты, появляются в основном в социальных сетях, таких как Facebook или YouTube, а также на «многочисленных веб-сайтах и в рассылках». Как пояснили в концерне, «в этих объявлениях незаконно используются названия, товарные знаки и изображения представителей компании и госучреждений».

«Мы четко подчеркиваем, что инвестиции в акции PKN Orlen индивидуальными инвесторами могут осуществляться только через лицензированные брокерские дома и брокерские банки, полный список которых можно найти на сайте Комиссии по финансовому надзору», — цитирует сообщение компании «Польское радио».

В концерне напомнили, что его связь с инвесторами ведётся только через официальные сайты или через официальные страницы в социальных сетях.

Польский нефтяной концерн (ПКН) «Орлен», — крупнейшая в Польше нефтеперерабатывающая компания. Она занимается добычей и переработкой нефти, и продажей нефтепродуктов. Осуществляет свою деятельность не только в Польше, но также в Германии, Чехии и Прибалтике. Как сообщалось ранее, концерн «Орлен» украсил все свои автозаправочные станции в Германии собственным логотипом — головой белого орла.