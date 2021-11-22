Мюнхен, Германия, , 18:46 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» готова заплатить каталонской «Барселоне» 80 миллионов евро за трансфер 18-летнего центрального полузащитника сборной Испании Педри, тем самым побив свой трансферный рекорд. Об этом 22 ноября сообщило издание AS.

Предыдущей самой крупной покупкой мюнхенской команды стал переход Люки Эрнандеса из мадридского «Атлетико» за 80 миллионов евро летом 2019 года.

Текущее соглашение Педри с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 18-летний Педри получил награду Golden Boy за 2021 год. Действующим обладателем этого приза является форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд.

В текущем сезоне из-за травмы мениска Педри принял участие лишь в четырех матчах за «Барселону» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 310 минут. В составе сборной Испании на счету футболиста одна голевая передача в десяти играх.