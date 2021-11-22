В Марий Эл назвали дату рассмотрения законопроектов о QR-кодах
Йошкар-Ола, 22 ноября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Ближайшая сессия Госсобрания Марий Эл запланирована на 2 декабря. Изначально в повестку дня были включены вопросы принятия бюджета на следующий год. Однако по инициативе депутатов на заседании рассмотрят два проекта федеральных законов об использовании QR-кодов. Об этом ИА REGNUM заявил 22 ноября депутат Госсобрания Марий Эл Владислав Жезлов (КПРФ).
В региональном парламенте Марий Эл — 52 депутата, 37 из них представляют «Единую Росси», девять — КПРФ, по три депутата у ЛДПР и «Справедливой России». Председатель Государственного собрания Марий Эл — Анатолий Смирнов («Единая Россия»).
Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против ковида, вызвал широкий общественный резонанс. Госдума направила законопроекты в регионы: до 15 декабря региональные заксобрания и исполнительная власть должны выработать позицию и направить свои предложения в нижнюю палату парламента.