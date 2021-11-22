Таллин, 22 ноября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в среду, 24 ноября, посетит Париж, где у нее запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила канцелярия правительства Эстонии.

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По словам Каллас, Франция и Эстония — очень хорошие партнеры и союзники по Евросоюзу и НАТО: «У нас тесные и доверительные отношения с Францией и общее желание формировать будущее ЕС. Вместе мы обеспечиваем безопасность как в нашем регионе, так и за его пределами».

На встрече с президентом Макроном будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества и общие интересы в международных организациях. Основное внимание будет уделено ситуации с безопасностью в Европе и Африке, сотрудничеству в НАТО и по киберзащите, а также предстоящему председательствуФранции в Европейском союзе, цифровой и зеленой политике.

Премьер также планирует выступить во французской корпоративной зонтичной организации MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), где состоятся двусторонние встречи с предпринимателями, проявляющими интерес к Эстонии.

Премьер-министр вернется в Эстонию вечером того же дня, 24 ноября 2021 года.