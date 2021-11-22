Нижний Новгород, , 18:39 — REGNUM Поскольку Нижний Новгород официально получил титул Новогодней столицы России, траты на масштабное празднование Нового года и Рождества в Нижегородской области составят 463 млн рублей. Об этом заявил министр культуры региона Олег Беркович заседании комитета по бюджету нижегородского законодательного собрания.

Елка в Нижнем Новгороде Григорий Михайлов © ИА REGNUM

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По его словам, из этих денег на организацию новогодних праздничных мероприятий 343 млн рублей получит АНО «Центр 800» и еще около 100 млн рублей — мэрия Нижнего Новгорода.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что еще в 20 млн рублей обойдется организация мультимедийного шоу на стенах нижегородского кремля.

«Это большой проект, серьезный статус для региона и потенциально мощная точка притяжения для туристов на новогодние праздники», — подчеркнул глава областного минкульта.

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