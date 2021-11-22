* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 18:37 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор 27-летнему уроженцу Дагестана Батыру Магомедову, признанному виновным в участии в международной террористической группировке «Исламское государство» ( ). Об этом сообщили 22 ноября в пресс-службе суда.

Суд

В ходе судебного процесса было установлено, что в период с июня 2013 года по май 2016 года мужчина участвовал в боевых действиях на территории Сирии на стороне незаконных вооруженных формирований. При этом с марта 2015 года по сентябрь 2020 года он состоял в рядах ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трёх лет и шести месяцев в тюрьме.

Сообщается, что вину в совершении инкриминируемых преступлений мужчина признал частично. Приговор суда ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.