Кабул, , 18:37 — REGNUM После открытия посольства ОАЭ и озвучивания желания Германии некоторые арабские СМИ сообщили о возможности возобновления работы посольства Саудовской Аравии в афганской столице.

По сообщению регионального офиса информационного агентства Tasnim, арабские СМИ объявили, что Саудовская Аравия решила вновь открыть свое посольство в Кабуле через три месяца и возобновить дипломатические отношения с Афганистаном.

Канал «Arab 9 TV» сообщил, что после открытия посольства ОАЭ в Кабуле и возобновления дипломатических отношений с Афганистаном официальные лица Эр-Рияда также решили возобновить дипотношения. Ведущий арабского канала заявил, что посольство Саудовской Аравии в ближайшее время откроется в Кабуле.

Ранее заместитель официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани написал в Твиттере, что «ОАЭ вновь открыли свое посольство в Кабуле, подняв свой флаг».

«Это хороший шаг, — сказал он. — Афганистан и Объединенные Арабские Эмираты, у которых в прошлом были хорошие отношения, должны и дальше их развивать».

Также на прошлой неделе немецкий телеканал NTV сообщил, что Берлин рассматривает возможность установления дипломатических отношений с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и направил спецпосланника в Афганистан. По сообщениям немецких СМИ, такое решение могло бы облегчить вывоз местного персонала, оставшегося в Афганистане.

Правительство Германии, похоже, предпринимает шаги, чтобы изменить свой подход к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).