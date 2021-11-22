Вашингтон, , 18:35 — REGNUM США благодарны Грузии за участие её военных в оккупации Афганистана и за помощь в эвакуации из этой страны.

Камикадзе. Грузия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба МИД Грузии со ссылкой на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена главе грузинского МИД Давиду Залкалиани.

«Я вместе с вами и грузинским народом отдаю честь 32 грузинам, которые пожертвовали собой, а также более 300 человек, получившим ранения при защите наших общих ценностей. США очень ценят наше стратегическое партнерство с Грузией и лидерство Грузии в контексте решения глобальных и региональных проблем. Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнерства для укрепления наших общих интересов», — цитирует пресс-служба МИД Грузии текст письма Блинкена.

Напомним, 26 августа власти Грузии сообщили о размещении в международном аэропорту Тбилиси военно-транспортных самолетов НАТО, летавших в Кабул, создав рядом с аэропортом региональный транзитный узел с участием норвежских и шведских военных.

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