Минск, , 18:34 — REGNUM Вопрос о том, один или два президента должны быть в Союзном государстве, никогда обсуждался лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, заявил белорусский президент в интервью ВВС.

Церемония обмена грамотами о ратификации Договора о создании Союзного государства Kremlin.ru

Лукашенко «Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит».

Он, обращаясь к британскому журналисту добавил, что Лондон строит тесные отношения с Вашингтоном, а у Минска и Москвы идёт строительство Союзного государства.

Лукашенко «У вас больше чем Союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза, вы ушли».

Он отметил, что тесное сотрудничество Великобритании не предполагает, что у британцев из-за этого не должно быть своего парламента и королевы. Так же надо, отмечает Лукашенко, смотреть и на Белоруссию с Россией.

Он напомнил, что у Москвы и Минска ещё при формировании Союзного государства была договорённость о двух странах. По его мнению, такой союз сильнее, «чем унитарное государство».

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