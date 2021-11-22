Минск, 22 ноября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Вопрос о том, один или два президента должны быть в Союзном государстве, никогда обсуждался лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, заявил белорусский президент в интервью ВВС.

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Лукашенко «Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит».

Он, обращаясь к британскому журналисту добавил, что Лондон строит тесные отношения с Вашингтоном, а у Минска и Москвы идёт строительство Союзного государства.

Лукашенко «У вас больше чем Союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза, вы ушли».

Он отметил, что тесное сотрудничество Великобритании не предполагает, что у британцев из-за этого не должно быть своего парламента и королевы. Так же надо, отмечает Лукашенко, смотреть и на Белоруссию с Россией.

Он напомнил, что у Москвы и Минска ещё при формировании Союзного государства была договорённость о двух странах. По его мнению, такой союз сильнее, «чем унитарное государство».