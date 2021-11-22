Нью-Дели, 22 ноября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Руководители отделения Amazon в Индии были арестованы за торговлю наркотиками, сообщает 22 ноября BBC.

Amazon.com Логотип Amazon

Двух мужчин поймали с 20 кг марихуаны. Оказалось, что они использовали онлайн-площадку Amazon India для продажи запрещенных веществ под видом натурального подсластителя — стевии. Выяснилось, что с помощью Amazon было продано около 1 тыс. кг марихуаны на $148 тыс.

После допроса были предъявлены исполнительному директору компании в соответствии с законом о наркотических средствах и психотропных веществах.

Пока остается неизвестным, скольким руководителям предъявлены обвинения.

Напомним, что агенты пограничного патруля в Аризоне обнаружили более 22 кг таблеток, предположительно фентанила, спрятанных в пикапе. Количество изъятий синтетического апиоида на юго-западной границе США продолжает расти.