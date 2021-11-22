Киев, , 18:19 — REGNUM Множество официальных представителей Болгарии дали Украине заверения в неизменности отношения к территориальной принадлежности Крыма после «возмутительного» заявления болгарского президента Радева, сообщил журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, заверения болгарских представителей по Крыму были получены Киевом после вызова посла Болгарии в МИД.

«Мы не только словами отреагировали, потому что вызов посла Болгарии в МИД — это действие в дипломатии, а не слова, и за последние два дня мы получили от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции Болгарии по территориальной принадлежности Крыма», — заявил Кулеба агентству Укринформ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева. Поводом для вызова стали слова президента Болгарии Румена Радева о том, что он считает Крым «российской территорией», а антироссийские санкции Евросоюза не могут считаться неэффективными.

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