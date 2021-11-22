Киев, 22 ноября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Множество официальных представителей Болгарии дали Украине заверения в неизменности отношения к территориальной принадлежности Крыма после «возмутительного» заявления болгарского президента Радева, сообщил журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, заверения болгарских представителей по Крыму были получены Киевом после вызова посла Болгарии в МИД.

«Мы не только словами отреагировали, потому что вызов посла Болгарии в МИД — это действие в дипломатии, а не слова, и за последние два дня мы получили от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции Болгарии по территориальной принадлежности Крыма», — заявил Кулеба агентству Укринформ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева. Поводом для вызова стали слова президента Болгарии Румена Радева о том, что он считает Крым «российской территорией», а антироссийские санкции Евросоюза не могут считаться неэффективными.