Тбилиси, 22 ноября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 22 ноября заявил о намерении правительства существенно ужесточить правила оборота психотропных препаратов в стране, сообщает официальный правительственный сайт gov.ge.

Препараты

Гарибашвили сказал о том, что либеральное национальное законодательство способствует распространению наркомании среди молодёжи, что его необходимо значительно ужесточить.

«Наша молодежь, вместо того чтобы увлекаться спортом, учиться, работать, занимается потреблением вредных веществ. Поэтому законодательство следует ужесточить, в том числе и в отношении продажи психотропных препаратов. У нас будет об этом разговор на заседании правительства, и я лично буду контролировать процесс исполнения», — заявил Гарибашвили.