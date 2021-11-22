Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Невеста убитого журналиста Джамаля Хашогги попросила Джастина Бибера отменить концерт в Саудовской Аравии в следующем месяце, сообщает 22 ноября BBC.

Джастин Бибер Lou Stejskal

Канадский певец должен вместе с другими звездами выступить на гран-при формулы один в Джидде.

Невеста убитого журналиста Хатидже Дженгиз в открытом письме призвала Бибера протестовать и отказаться от выступления. Письмо невесты было опубликовано в The Washington Post.

Она заявила, что у певца есть уникальная возможность показать, что его талант и имя не должны использоваться для восстановления режима, который убивает своих критиков.

Напомним, что Бибер должен выступать во время гран-при 5 декабря.

Как сообщалоИА REGNUM, Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года в Стамбуле на территории генконсульства Саудовской Аравии. Его тело было расчленено и вывезено за пределы диппредставительства.