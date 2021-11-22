Москва, 22 ноября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Рэпер Мирон Фёдоров (известен как Oxxxymiron) анонсировал свой альбом. Он опубликовал пост в личном Instagram-аккаунте 22 ноября.

Игорь Клепнев Рэпер Oxxxymiron

https://www.instagram.com/p/CWlAjSSqKWA/

Как говорится в посте, следующий альбом Фёдорова выйдет 1 декабря 2021 года. Пользователи Сети удивились тому, что рэпер не использовал загадки для того, чтобы зашифровать в них дату релиза пластинки.

«Почему так просто?» — недоумевает kilderov.

«Ждём трек с названием «Альбом», — шутит пользователь cehb0p_hacbau.

«Тебе уже никто не поверит», — считает snegowskaya.

Ранее Oxxxymiron выпустил ролик с записью процесса съёмок клипа на песню «Кто убил Марка?». На видео рэпер признался, что новый материал «будет выходить уже в следующем году» — пользователи решили, что релиз альбома состоится лишь в 2022 году.